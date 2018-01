El CV Andorra venç l'AE Sandor i segueix a la part alta de la classificació

El CV Andorra segueix immers en una bona dinàmica i el cap de setmana va imposar-se per 0-3 a l’AE Sandor Júnior en el partit corresponent a la 12a jornada de la segona catalana. Els homes de Lluís Hillaire van endur-se el primer set per un ajustat 21-25, però les dues mànegues següents van resoldre’s amb molta més claredat per als del Principat, que van guanyar per 10-25 i 11-25.

Amb aquest triomf, el CV Andorra se situa en segona posició a la classificació, amb 23 punts i 7 victòries en 10 partits disputats. El lideratge l’ocupa l’Escola Orlandai, amb 25