Tic Tapa i UE Santa Coloma guanyen els duels ajornats

Tot i que la Lliga Multisegur Assegurances no havia de tornar fins al 28 de gener, ahir van disputar-se dos partits que s’havien suspès a la jornada 11 per la neu. Els dos favorits, Tic Tapa Sant Julià i UE Santa Coloma, van superar l’Inter Escaldes i el Penya Encarnada d’Andorra respectivament.

Els lauredians van imposar-se per la mínima (1-0) als escaldencs gràcies a un solitari gol de Noah Baffoe al minut 11 de partit, i van poder aguantar el marcador fins al final. Amb aquest triomf, els homes de Jesús Barón recuperen posició de play-off per al títol i se