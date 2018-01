Mireia Gutiérrez acaba 18a a l'eslàlom de Zell am See

Finalitza la primera mànega en 9a posició, però una errada al pla de la segona baixada li fa perdre temps i l’endarrereix

Mireia Gutiérrez va finalitzar en 18a posició a l’eslàlom de la Copa d’Europa disputat ahir a l’estació de Zell am See (Àustria), després d’acabar amb un temps d’1’50”72 a 2”39 de l’alemanya Marina Wallner. L’andorrana va finalitzar la primera mànega amb la novena millor marca amb 54”67, però va perdre posicions a la segona baixada a causa d’una errada comesa al pla que va fer que perdés força posicions. Gutiérrez va sumar 13 punts per a la general de la Copa d’Europa, on ocupa la 12a posició, amb 117 punts.

De la seva banda, Joan Verdú va disputar el gegant de