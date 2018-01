Les errades puntuals condemnen el VPC contra l'Union Cazeres

El VPC Andorra va caure ahir de manera contundent per 24 a 0 davant de l’Union Cazeres en el duel corresponent a la promoció d’honor. El partit va estar marcat per l’estat del camp, que estava completament enfangat, i per les greus errades dels jugadors tricolors, que van propiciar els quatre assajos del conjunt francès, tots ells aconseguits durant la primera meitat del partit.

Tot i el marge al marcador, un dels tècnics del VPC Andor­ra, Jonathan García Xepi, va declarar que “trec més coses bones que dolentes d’aquest matx, hem notat la inactivitat i les baixes, tot i que els