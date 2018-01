El Barça aconsegueix un triomf de campió

Perdia 2-0 al minut 34 a Anoeta, i va capgirar el partit amb gols de Paulinho, Suárez (2) i Messi

L’FC Barcelona va aconseguir ahir un triomf de prestigi a Anoeta (on no guanyava des del 2007), que el deixa amb una situació immillorable per guanyar la lliga. Paulinho, Suárez en dos ocasions i Messi, van capgirar el 2-0 inicial de la Reial Societat.

Els locals qui van avançar-se al minut 12 gràcies a Willian José. Xabi Prieto va centrar des de la banda dreta, i el brasiler va rematar de planxa per fer l’1-0. Ell mateix hauria pogut fer el 2-0 amb un xut llunyà, però l’àrbitre havia xiulat una falta de Zurutuza en la pressió a Rakitic. Els catalans