Per la Copa, fins al final

El MoraBanc no pot fallar si vol mantenir les opcions de ser a Gran Canària

Només queden dos partits per al tall de la Copa del Rei, el d’avui (12.30 h) a la pista del Movistar Estudiantes, i el de la setmana vinent, al Poliesportiu davant l’FC Barcelona Lassa, però el MoraBanc Andorra es pot quedar abans d’hora sense opcions matemàtiques de classificar-se per al torneig del KO. Per lluitar per aquest objectiu fins al final, l’equip necessita una victòria davant el conjunt madrileny o haurà d’esperar que l’Iberostar Tenerife punxi a casa davant el Baskonia per després jugar-s’ho tot en la darrera jornada, en la qual si es perd avui les opcions serien mínimes.

