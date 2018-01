Mireia Gutiérrez finalitza 25a a la Copa d'Europa d'eslàlom de Zell am See

Mireia Gutiérrez va acabar en 25a plaça a la Copa d’Europa d’eslàlom de Zell am See que es va disputar ahir a Àustria. L’esquiadora va finalitzar la segona mànega amb un temps d’1’50”94, a 3”30 de la vencedora, que va ser la sueca Magdalena Fjaellstroem. En la primera mànega, l’andorrana havia finalitzat en la 24a posició, a 2”56 de la millor marca, que va obtenir la també sueca Yiva Staalnacke.

El tècnic de la FAE, Roger Vidosa, va declarar que “la Mimi ha sortit bé a la primera mànega, però es queda xafada després d’una figura i ja no arriba a