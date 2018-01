Andorra acollirà les dues etapes decisives de La Vuelta a Espanya

La Vuelta a Espanya va donar a conèixer ahir el seu recorregut a la ciutat malaguenya d’Estepona. La 73a edició de la cursa sortirà des de Màlaga el 23 d’agost, i acabarà a Madrid el 16 de setembre. Entre les dues dates, pla, muntanya, contrarellotge, i sobretot, un gran protagonisme per al Principat d’Andorra, que amb la disputa de la 19a i 20a etapa (les dues últimes abans del passeig final a Madrid) seran definitives per coronar el campió final de la prova a la capital espanyola. Que La Vuelta tornaria al país per divuitena vegada i amb dues jornades