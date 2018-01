Verdú desaprofita una gran ocasió per fer història en Copa d'Europa

L’andorrà és cinquè en la mànega de descens a Saalbach, però en la combinada surt del traçat i no pot optar al podi

Joan Verdú va tenir ahir una ocasió d’or per buscar un podi que hauria estat històric en Copa d’Europa. Va ser en la cita de Saalbach (Àustria), en la qual es va disputar un descens FIS i una combinada alpina del circuit continental. El corredor andorrà va ser cinquè en la primera mànega, que es comptabilitzava com una prova FIS per separat, i va poder rebaixar punts en la disciplina. Posteriorment, tenia l’oportunitat d’optar a fer un gran resultat en la combinada alpina, però Verdú, que venia amb bon un registre, es va sortir del traçat en l’eslàlom i no