El derbi barceloní, plat fort del sorteig

Actualitzada 13/01/2018 a les 07:10

Redacció Madrid

El sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei celebrat ahir va deixar el derbi barceloní entre Espanyol i FC Barcelona com a eliminatòria més destacada. Pericos i blaugrana ja es van veure les cares al torneig del KO fa només dues temporades, i el Barça, dirigit llavors per Luis Enrique, va classificar-se amb contundència després d’un 6-1 en el global dels dos partits. L’anada d’aquests quarts de final serà el proper dimecres a les 21.00 hores a l’RCDE Stadium, mentre que la tornada serà la setmana següent al Camp Nou, amb data i horari encara per confirmar.

De la seva banda, el Reial Madrid ha quedat enquadrat amb el Leganés, en un altre derbi regional. El Leganés va desfer-se del Vila-real a la ronda anterior, i era l’únic dels vuit equips presents ahir al bombo del sorteig que mai s’havia classificat pels quarts de final. L’anada serà a l’estadi de Butarque, i el Madrid, igual que el Barça, resoldrà l’eliminatòria jugant com a local.

El sorteig d’ahir també va deparar dues eliminatòries interessants entre l’Atlètic de Madrid i el Sevilla (amb la tornada a Andalusia), i entre València i Alabès (amb el partit decisiu a Vitòria).

Més enllà de la Copa del Rei, el Reial Madrid torna avui a la lliga amb la visita del Vila-real al Santiago Bernabéu (16.15 hores), on Zinedine Zidane no tindrà disponible Sergio Ramos, que segueix lesionat. Tot i estar a 16 punts del Barça, el tècnic gal va assegurar “estar cansat d’escoltar que el Madrid està malament”. De la seva banda, l’FC Barcelona es desplaçarà demà a Sant Sebastià, on s’enfrontarà a la Reial Societat a partir de les 20.45 hores.