El Barça ja té el primer colombià: Yerry Mina arriba per 11,8 milions

Signa per a cinc temporades i mitja amb una clàusula de rescissió de 100 milions

L’FC Barcelona va fer oficial ahir la incorporació de Yerry Mina per a les properes cinc temporades i mitja, és a dir, fins al 30 de juny del 2023. El defensor arriba provinent del Palmeiras brasiler i el club blaugrana ha hagut de pagar 11,8 milions d’euros per fer-se amb els seus serveis. El central va arribar ahir mateix a Barcelona, on demà es duran a terme els actes de presentació com a nou jugador blaugrana, amb la signatura del contracte al costat del president, l’acte tradicional a la gespa del Camp Nou i l’habitual roda de premsa posterior.

Mina es