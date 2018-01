Acord de cooperació amb França en l'àmbit de l'esport

Esportistes andorrans podran fer estades amb les federacions franceses

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, van ser ahir a París reunits amb la ministra d’Esports francesa, Laura Flessel, per signar una declaració d’intencions de cooperació en l’àmbit de l’esport. Les dues parts van exposar les seves respectives polítiques esportives i van proposar col·laboracions entre els dos països.

En aquesta reunió, van establir la possibilitat que esportistes, tant d’alt nivell com de menys nivell, especialment les joves promeses, poguessin fer estades d’entrenaments amb les federacions franceses del seu respectiu esport. “Els hem explicat la nostra problemàtica, que no tenim molts esportistes