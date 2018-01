Jaime Fernández no es resigna a veure la Copa a la televisió

El madrileny diu que li fa “moltíssima il·lusió”, com a la resta, i que batallaran “fins al darrer alè”

Jaime Fernández, sens dubte un dels pilars i guies del MoraBanc Andorra 2017-2018, va passar ahir per la zona mixta i va deixar més d’una perla. El base madrileny, com la resta de l’equip, vol formar part dels vuit equips que disputaran la Copa del Rei a Las Palmas de Gran Canària el proper mes: “Em fa moltíssima il·lusió. Es tracta d’un torneig maquíssim en el qual es respira bàsquet i la veritat és que en nombroses ocasions l’he vist a la televisió i em fa una enveja terrible.” I hi va afegir que “quasi que no el puc ni