Posposada l'estrena de les Crèdit Andorrà GSeries

La tretzena edició de les Crèdit Andorrà GSeries no podrà donar el tret de sortida aquest dissabte 13 de gener, tal com va informar ahir l’organització de la vistosa competició d’automòbils sobre gel. El circuit del Pas de la Casa es troba en perfecte estat per a celebrar curses, però “la neu que ha caigut aquests últims dies no ens ha permès treballar en condicions favorables en relació amb els aspectes més tecnològics, és a dir, el cronometratge o les càmeres de vídeo”, va explicar el responsable d’organització de les GSeries, Àlex Bercianos.

Per aquest motiu els cotxes de la categoria