Cyril Despres perd el lideratge i España és penalitzat amb 1 hora

El resident de Peugeot finalitza quart i cedeix el primer lloc de la general al seu company d’equip Peterhansel

La tercera etapa de la 40a edició del Ral·li Dakar, que ahir va enllaçar Pisco i San Juan de Marcona (Perú) amb només 296 quilòmetres cronometrats, no va ser massa positiva per als participants residents al Principat, i encara menys per a l’andorrà Cristian España, ja que una penalització d’una hora li va fer perdre un munt de llocs. En cotxes, Cyril Despres va encetar el recorregut com a líder de la classificació general i un cop finalitzat el traçat va baixar fins al segon lloc, ja que va quedar quart. El seu company de l’equip Peugeot, Stephan Peterhansel, va