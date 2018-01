Coutinho signa com a culer, lesionat

El migcampista brasiler es mostra pletòric el dia de la seva presentació

El brasiler Philippe Coutinho va ser presentat ahir a la tarda com a nou jugador del Futbol Club Barcelona fins al 30 de juny del 2023 i va voler agrair al club blaugrana i al Liverpool, l’equip de procedència, haver-li permès complir el desig. “Venir aquí és la realització d’un somni. Era una oportunitat única i no vaig tenir dubtes perquè de vegades les oportunitats només passen un cop”, va afirmar Coutinho, que novament va donar les gràcies al Barça per “la paciència” i als reds per haver acomplert la seva paraula “de deixar-me marxar en el mercat d’hivern”. El