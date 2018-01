L'FC Andorra recupera l'efectivitat

Els tricolors superen el filial del Lleida, de Max Llovera, en dos contraatacs

Nou entrenador i també victòria, però certament amb altres cares, lògicament la dels jugadors tricolors. El Futbol Club Andorra va superar ahir a la Borda Mateu, sota un bon xàfec, el filial del Lleida Esportiu per dos gols a zero. D’aquesta manera el tècnic, Candi Viladrich, es va estrenar a la categoria de primera catalana (grup 2) amb un triomf que manté els andorrans a la zona alta de la classificació i encara amb un xoc a casa pendent de disputar.

Els lleidatans, amb l’internacional per Andorra Max Llovera a l’onze inicial, van plasmar durant tot el matx un bon futbol.