Els blaugrana superen el Llevant sobradament amb un Leo Messi com a director d’orquestra

El Barça segueix intractable La connexió entre Jordi Alba i Lionel Messi va tornar a donar els seus fruits.

Actualitzada 08/01/2018 a les 07:17

Redacció Barcelona / Vigo

La vida segueix igual a la lliga espanyola. Un cop finalitzada la jornada 18 va quedar demostrat que el Futbol Club Barcelona va com un tro per aixecar el títol i el Reial Madrid no alça el cap des que va començar aquesta competició, arran de l’empat a dos que va obtenir ahir a l’estadi de Balaídos davant el Celta de Vigo. Els gallecs es van avançar en el marcador amb un golàs de vaselina de Daniel Wass i ràpidament se’ls va esfumar l’alegria pel doblet que va anotar Gareth Bale en dos minuts abans del descans. A la segona meitat, Iago Aspas va provocar un penal, que va aturar Keylor Navas, mentre que Maxi Gómez va fer les taules en culminar una centrada de Wass.

De la seva part, el Barça va superar el Llevant sobradament aconseguint un marcador de tres a zero, en un matx en què el protagonista absolut va esdevenir Lionel Messi. L’astre argentí va obrir la llauna als dotze minuts de joc després d’una nova fantàstica combinació amb Jordi Alba i Luis Suárez va anotar el de la sentència al 38, i prèviament el davanter uruguaià va estavellar una pilota al pal. Els segons 45 no van tenir gaire misteri, tret d’alguna aproximació dels visitants que va solucionar, novament, quasi amb màgia Marc-André Ter Stegen. Ousmane Dembélé va tornar al Camp Nou després de la lesió i no va convèncer gaire. Els culers avantatgen els blancs de 16 punts amb un xoc encara pendent per als madridistes.