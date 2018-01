L’acord entre Barça i Liverpool està tancat i manca la redacció dels contractes

Philippe Coutinho, culer fins al 2023 Philippe Coutinho de celebració amb la samarreta del Liverpool.

Actualitzada 07/01/2018 a les 07:12

Redacció Barcelona

Brasiler per brasiler. Neymar Júnior per Philippe Coutinho. Sembla que la direcció esportiva del Futbol Club Barcelona quan es va assabentar de la marxa de Ney va decidir focalitzar esforços en el migcampista, fins ahir, del Liverpool. A part d’Ousmane Dembélé. Mundo Deportivo va ser el primer a anunciar el fitxatge més car de la història barcelonista, arran dels 160 milions d’euros que desembutxacaran el president, Josep Maria Bartomeu, i companyia (120 de fixos i 40 en les famoses variables).

Coutinho, de 25 anys, vestirà la samarreta del Barça fins a l’estiu del 2023, ja que l’acord entre culers i reds està tancat i només manca que ambdues parts redactin els contractes pertinents. El futbolista es troba a la Ciutat Comtal i avui se l’hauria de veure a la llotja presidencial del Camp Nou en el partit de la 18a jornada de la lliga espanyola davant el Llevant (16.15 hores), i demà passarà les proves mèdiques i el presentaran. Malauradament per als interessos d’Ernesto Valverde, l’internacional absolut amb el Brasil no podrà disputar la Lliga de Campions, segons normativa de la UEFA, perquè aquest curs l’ha començat a jugar amb el conjunt anglès. En definitiva, el punt final a un serial que des de fa mesos estava candent i finalment s’ha resolt amb una quantitat estratosfèrica de diners, i el jugador ha hagut de renunciar a 15 quilos anglesos de fitxa per facilitar-ho tot. El proper a arribar a les files de l’FC Barcelona podria esdevenir el central defensiu del Palmeiras Yerri Mina, amb qui el club té un principi d’acord.



DIEGO COSTA TORNA A LA LLIGA AMB L'ESSÈNCIA DE SEMPRE

Gol i per culpa de la celebració segona groga i al vestidor abans d’hora. Precisament això és el que li va succeir a Diego Costa en el seu retorn a la lliga amb la samarreta de l’Atlètic de Madrid. D’aquesta manera, la pantera va tornar amb l’essència de sempre i és que va veure una groga al minut 62 i al 69 el col·legiat el va fer fora del partit per haver celebrat el dos a zero matalasser –i definitiu– amb la graderia. El primer gol de la tarda el va aconseguir Ángel Correa. De la seva part, el Girona va caure a Mestalla, tot i que es va avançar en el marcador per mitjà de Portu. Els valencianistes van remuntar i segueixen amunt (2 a 1).