El MoraBanc es veu clarament superat pel Burgos i té molt complicada la classificació per al torneig del KO

Derrota del Bàsquet Club MoraBanc Andorra davant del cuer de la Lliga Endesa, el San Pablo Burgos, per 91 a 99. Segurament va ser la més dura d’aquesta temporada per com es va produir, és a dir, pel bàsquet que es va veure sobre el parquet del Poliesportiu d’Andorra. Ni la de París, que va deixar els de Joan Peñarroya sense opció de lluitar per accedir al Top-16 de l’Eurocup. I precisament aquesta desfeta enfront els burgalesos va provocar que els tricolors diguessin virtualment adeu a classificar-se per a la Copa del Rei del febrer.

