Cyril Despres arrenca el Dakar quinzè en un inici conservador dels Peugeot

La primera jornada del Dakar va complir les expectatives i ja va assegurar emoció amb el pròleg de 31 quilòmetres d’especial passats per dunes. Tots els Peugeot, que partien amb el paper de favorits, van preferir conservar en l’inici i Cyril Despres va acabar l’etapa en el 15è lloc, a 2’36’’ del més ràpid, Nasser al-Attiyah (21’55’’). El resident al Principat va ser el segon dels quatre Peugeot, per davant de Carlos Sainz i un Sébastien Loeb que va tenir problemes als frens a l’inici de l’especial, i per darrere de Monsieur Dakar, Stéphane Peterhansel, que va ser el millor