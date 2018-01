Comença la nova etapa amb el tècnic Candi Viladrich

Actualitzada 07/01/2018 a les 07:13

El Futbol Club Andorra, del grup 2 de primera catalana, rep avui (12.00 hores) a la Borda Mateu el filial del Lleida Esportiu, el conegut com a B. El partit, de la jornada 16, serà realment especial per al nou tècnic, Candi Viladrich, arran que debutarà a la categoria, després d’anys a segona amb el Solsona. Per a la plantilla tricolor també suposarà una cita important, perquè iniciarà la nova etapa Viladrich i posarà el punt final al que va passar amb Marc Castellsagué. A la prèvia, el primer capità, Ludo Clemente, va deixar clar que “les sensacions són molt bones amb un home realment proper al vestidor a qui li agrada bastant la metodologia pròpia dels Emili, Justo Ruiz o Richard”, i hi va afegir que “ens va explicar que es fixava en ells i es nota”. Sobre el paper els andor­rans s’haurien d’endur els tres punts, ja que a la classificació se situen setens, amb un duel menys, i els lleidatans, novens. Ara bé, “aquests tipus d’equips són joves i capaços de quallar el millor matx o el pitjor”. En qualsevol cas, esdevindrà un repte complicat, arran que molts jugadors entrenen o juguen amb el primer conjunt [de segona divisió espanyola B] i, per tant, tenen nivell”.

Un d’aquests és l’internacional absolut amb Andorra Max Llovera, que aquesta temporada està entrant en dinàmica de l’A, tot i que estarà entre els homes que triï l’entrenador, Ismael Mariani. Els del solsoní Viladrich arriben enratxats, però val a dir que els de Lleida no perden des de fa quasi un parell de mesos. Pel que fa a la meteorologia i el possible canvi d’escenari en cas de neu, a no ser que hi hagi un enorme problema d’última hora el xoc es disputarà al Principat.