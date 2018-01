Max Llovera jugarà amb el Lleida B contra l'FC Andorra

Actualitzada 06/01/2018 a les 07:04

Max Llovera és un jugador convocat habitualment amb el primer equip del Lleida Esportiu, de segona divisió B espa­nyola, però l’internacional andorrà serà demà, en principi, amb el filial per enfrontar-se a un rival especial per a ell, l’FC Andorra. El matx, programat per a les dotze del migdia a la Borda Mateu, podria patir un canvi d’escenari en cas que es compleixin les previsions de nevades. Els dos clubs tenen pensat jugar a Lleida en cas que el terreny de joc andorrà estigui impracticable per la neu i en la tornada, programada per al 20 de maig, es jugaria al Principat.