El Barça incrementa l'oferta per Coutinho fins als 160 milions d'euros

Actualitzada 06/01/2018 a les 07:03

Redacció Barcelona

Cada dia que passa el fitxatge de Coutinho per l’FC Barcelona està més a prop, segons els mitjans de la Ciutat Comtal. S’estan ultimant els detalls del contracte del brasiler i aviat el club català podria oficialitzar la incorporació del jugador que desitja des de fa temps. Tal com va publicar ahir The Times, l’última oferta del Barça al Liverpool per Coutinho era de 120 milions d’euros fixos més 40 en variables, que situaria el cost total del traspàs en 160 milions, el més car de la història blaugrana, per davant del fitxatge d’Ousmane Dembélé d’aquest estiu per 150 milions.

En paral·lel, el Barça està també negociant la incorporació de Yerry Mina amb el Palmeiras. La lesió de Samuel Umtiti i la pròxima marxa de Javier Mascherano fan que Ernesto Valverde necessiti un central i el colombià és el més indicat. Mina ha demanat al seu actual club poder marxar al Barça, tal com va confirmar ahir el director esportiu del Palmeiras, Alexandre Mattos, en roda de premsa, però el Barça haurà de pagar més dels 9 milions que ha ofert, més 3 en variables, si el vol fitxar. “Si el Barça arriba al que demanem Mina se’n va, si no es quedarà fins a mitjan any. Estem esperant”, va comentar el director esportiu.