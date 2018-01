Landing Sané assegura que vol anar més enllà dels dos mesos de contracte i jugar amb el MoraBanc fins a final de curs

Dies bojos per al nou fitxatge del BC MoraBanc Andorra, Landing Sané. Dimarts al vespre va jugar un partit d’Eurocup amb el Reggio Emilia italià, dimecres al matí va viatjar cap a Andorra, a la tarda va fer el primer entrenament i ahir va tenir la presentació davant els mitjans. En tres dies la seva vida ha fet un gir radical, tot i que no li ha vingut de sorpresa, per la qual cosa ja mira endavant i treballa per adaptar-se a un nou equip, un nou sistema i una nova competició per a ell.

El francès va signar un contracte