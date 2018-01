No li van fer gaire cas

Els diaris que segueixen l’actualitat del Barça lamenten que l’entitat no escoltés les recomanacions de Toni Lima

El jugador de moda que està en boca de tots els amants de l’esport rei és, sense cap mena de dubte, Philippe Coutinho, arran de la imminent arribada al Futbol Club Barcelona, que entrena Ernesto Valverde. Tant els diferents mitjans de comunicació catalans com els anglesos donen per fet que l’operació es tancarà en el present mercat de fitxatges d’hivern per l’estratosfèrica quantitat de 150 milions d’euros –110 de fixos i 40 en les famoses variables–. La directiva i direcció esportiva culers tenen clar que no volen esperar a l’estiu, perquè després del Mundial de Rússia el preu es podria

