El Lleida, finalment sense Max Llovera, cau golejat (0-4)

El Lleida Esportiu no va donar la sorpresa als vuitens de final de la Copa del Rei enfront l’Atlètic de Madrid, tal com va aconseguir als setzens contra la Reial Societat. Els lleidatans, sense l’andorrà del B Max Llovera, van caure a casa (0 a 4) i d’aquesta manera tenen impossible, tret de miracle, passar als quarts de final. Els homes de Gerard Albadalejo van aguantar l’embranzida matalassera fins al minut 33 de joc, moment que Diego Godín va estrenar l’electrònic i aleshores els del Cholo Simeone van convertir-se en una màquina efectiva. Abans del descans va arribar la diana de Fernando Torres i a manca de vint minuts per al final de l’enfrontament va marcar Diego Costa. El futbolista hispanobrasiler va estrenar-se amb la samarreta de l’Atètic en la seva segona etapa a l’entitat. Cal destacar que Vitolo va debutar i, per tant, ja s’ha acabat el càstig de la FIFA per infringir la normativa en el traspàs de futbolistes menors d’edat. En qualsevol cas, el darrer el va fer Antoine Griezmann de falta directiva. El Formentera tampoc va repetir la campanada rebent l’Alabès (1 a 3) i avui és l’hora de Barça i Madrid, ambdós a domicili. El rival dels culers, el Celta (19.00 h), i el dels blancs, el Numància (21.00).