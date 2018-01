La Vuelta i l'esquí, destacats

La cursa ciclista espanyola tornarà per segon any consecutiu amb dues etapes a la part final que seran decisives

Andorra tornarà a acollir aquest any diversos esdeveniments esportius de primera línia internacional, amb dos que sobresurten especialment: la Vuelta a Espa­nya i les finals de la Copa d’Europa d’esquí. La cursa espanyola tornarà per segon any consecutiu el mes de setembre (els dies 14 i 15 a falta de confirmació oficial), amb la disputa de la 19a i 20a etapes. Una primera que arribarà des d’Espanya –la ciutat de Lleida és la principal candidata– i una altra íntegra al país i que serà “espectacular, d’alta muntanya i que agradarà molt al públic”, segons paraules del ministre de Turisme, Francesc