La passió, per sobre dels recursos

Campeny, Aracil, Naudi i Moreno tornen a confirmar que el futur de l’esquí forapista andorrà està assegurat

El futur del freeride andorrà torna a quedar assegurat gràcies novament a l’ambició de Guim Campeny, Joan Aracil, Pep Naudi i Tomi Moreno. Tots quatre van amb la joventut per bandera, ja que les edats que tenen estan compreses entre els 17 i els 19 anys, i segueixen fixant-se en Dani Fornell per créixer en el món de l’esquí forapista, perquè aquest és el màxim exponent del país en la disciplina. Tot i ser un esport no englobat dins de la Federació Andorrana d’Esquí, ni rebre cap tipus de subvenció pública –per exemple per als viatges–, els participants del Principat