L'FC Andorra paga deute sense generar dèficit

Els tricolors fan front a uns 60.000 euros de directives anteriors

El Futbol Club Andorra deixa enrere un any 2017 ple d’entrebancs tant dins com fora del terreny de joc, i engega un nou 2018 un pèl més satisfet en relació amb el tema econòmic. El president de l’entitat, Albert Ferré, va explicar que “no hem generat ni un euro de dèficit [el 2017]”, i per tant han aconseguit el que semblava impossible: equilibrar la balança entre despesa i ingressos. Certament, els tricolors viuen una situació límit a causa de les gestions de les directives passades, i Ferré va assegurar que “fins i tot hem pagat deute anterior, uns 60.000 euros,