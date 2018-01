Fitxatge sí o sí

El MoraBanc tria Landing Sané per poder tornar a tenir joc interior, però el pivot francès no pot pronunciar-se fins demà

El Bàsquet Club MoraBanc Andorra incorporarà un home interior sí o sí al llarg de la setmana. D’aquesta manera ho va confirmar el director general de l’entitat a Santiago de Compostel·la instants després que finalitzés el dar­rer matx contra el Monbus Obradoiro. “Tenim clar que hem de fitxar un jugador, perquè el Moussa encara en té per a uns quants dies i és evident que per competir a aquest nivell necessites gent gran”, al que hi va afegir que “un dia te’n pots sortir, però allargar-ho és complicat”. El nom que va fer saltar a la palestra via Twitter el