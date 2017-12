Fins a 750 corredors desafien les baixes temperatures a Sant Julià de Lòria

La Sant Silvestre continua enganxant, i això és una realitat en majúscules. El mal temps dels darrers dies i les baixes temperatures podrien haver boicotejat la celebració de la 25a edició, però no va ser així. Fins a 750 corredors es van donar cita a la parròquia de Sant Julià de Lòria, i cal destacar que l’organització, a petició popular, va decidir ampliar el termini per tramitar inscripcions fins ahir a la tarda. A la nit va començar l’espectacle, amb el recorregut baby de 300 metres des de la Plaça Major laurediana, i posteriorment es va passar al traçat per