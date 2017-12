El Barça salva el 'match-ball' a costa de l'ex, Bartzokas ( 65-79)

Els blaugrana trenquen una ratxa negativa de sis derrotes seguides

Actualitzada 30/12/2017 a les 07:20

Redacció Andorra la Vella

Era difícil confiar en el Futbol Club Barcelona Lassa de cara al repte que tenia ahir a la pista del Khimki de Moscou. No obstant això, els homes de Sito Alonso es van posar les piles per salvar el match-ball i poder seguir lluitant per passar entre els vuits millors conjunts de l’Eurolliga. A més, els culers van acabar amb una ratxa negativa de sis derrotes consecutives, la pitjor en tota la història de l’entitat. Molts diuen que l’esport està escrit, i per tant la gran majoria van dir que l’extècnic del Barça i actual del Khimki, Georgios Bartzokas, tindria la seva revenja particular amb els de Barcelona. Finalment no va ser així, arran que els visitants van demostrar que sí es va confeccionar una plantilla de nivell, sempre que, vagin tots a l’una. En moltes ocasions els jugadors blaugrana van anar per ter­ra amb l’objectiu de guanyar una possessió o fer el bé pel grup. Actitud és el que portava reclamant Alonso des de feia vàries rodes de premsa. Van aconseguir rècord en assistències repartint-ne fins a 32 i el millor de l’enfrontament va esdevenir el pivot Ante Tomic amb 22 punts de valoració. Primer triomf a fora a Europa i cinquè per situar-se a tres del tall.