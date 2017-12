Gerard Piqué treu el costat més sentimental de Neymar Júnior

El central blaugrana s’estrena com a periodista entrevistant el brasiler

Actualitzada 28/12/2017 a les 07:22

Redacció Barcelona

Per a la gran majoria és ben sabut que Gerard Piqué és un cul inquiet. Està engegant el seu projecte europeu de The Players’ Tribune, a Barcelona, i ahir va sortir publicada la seva primera entrevista a Neymar Júnior. El central blaugrana es va posar en mode periodista i va aconseguir treure-li el costat més sentimental. En primer lloc va començar trencant el gel referint-se al brasiler com a l’amic del famós se queda, i a mesura que van passar els minuts l’entrevistat es va deixar anar i va explicar que durant el Mundial del Brasil del 2014 en el partit entre la selecció carioca i Colòmbia va rebre un perillosíssim cop a la columna vertebral que va fer saltar totes les alarmes.

“Recordo aquella lesió com el meu pitjor moment. Aquells dies només plorava i els meus pares, familiars i amics també ho feien”, va relatar Ney amb els ulls plorosos, al que hi va afegir que “no podia moure les cames, ni les sentia, em feia molt mal”. Ara bé, finalment “el doctor em va dir que la notícia dolenta és que em perdia la resta del Campionat i la bona que podria tornar a caminar. Em va assegurar que si la puntada hagués estat un parell de centímetres més cap a un cantó... Adeu al futbol”. Piqué, qui pròximament publicarà una conversa amb Luis Suárez i una altra amb Lionel Messi, va mirar de pactar, sense fortuna, amb l’extrem del Brasil de cara el Mundial de Rússia del proper estiu. Neymar no va cedir a perdre la final de la cita contra Espanya als penals, tot i prèviament, marcar tres gols.