GasGas torna al Dakar de la mà de Cristian España

El del país formarà equip amb Jonathan Barragán i Johnny Aubert

L’andorrà Cristian España segueix trencant barreres en el món del motor, un cop fitxat per la prestigiosa escuderia GasGas Rally Team de Torrot (amb seu a Salt, Girona), amb qui finalment va poder celebrar la presentació oficial, encara que fos via mitjans de comunicació. La marca tornarà al ral·li més dur del món, el Dakar, després de dos anys d’absència, i ho farà per la porta gran amb un conjunt ben competitiu. A més d’España, Jonathan Barragán, campió del món de motocròs, i Johnny Aubert, vencedor mundial d’enduro, formaran part de la plantilla i aquests estaran dirigits per l’experimentat Giovanni