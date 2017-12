L'Andorra Sènior Cup suma 36 equips

Quan falten sis mesos ja té les places completes i fins i tot una llista d’espera

El mes de juny vinent arribarà un clàssic entre els esdeveniments esportius del país, l’Andorra Sènior Cup, el torneig internacional de veterans de futbol de set que arribarà a la seva novena edició. El creixement de la competició no només és en anys, ja que edició a edició augmenta el nombre d’equips participants. Si el 2016 van ser-ne 30 i enguany 32, per al 2018 en seran 36, a més, amb totes les places completes i amb alguns conjunts en espera per si s’acaba produint alguna baixa.

L’organitzador, l’ex-jugador de futbol sala Talín Puyaltó, afirma estar “molt satisfet” i reconeix que