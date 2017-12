Va anotar un hat-trick a la victòria del Tottenham sobre el Southampton

Harry Kane, màxim golejador del 2017 Harry Kane celebra un dels gols aconseguits ahir contra el Southampton.

Actualitzada 27/12/2017 a les 07:12

Redacció Londres

El dia de Sant Esteve és dia de futbol a Anglaterra, on totes les categories disputen el tradicional Boxing Day. El gran protagonista d’ahir va ser el davanter del Tottenham Harry Kane, que va marcar tres dianes a la victòria del seu equip sobre el Southampton per 5-2, i es converteix en el màxim golejador del món l’any 2017. L’atacant anglès ha finalitzat els dotze mesos amb un total de 56 gols (49 amb el seu club i 7 amb la selecció d’Anglaterra), i ha superat en l’últim moment Leo Messi, que liderava aquesta estadística gràcies a les seves 50 dianes amb el Barça i 4 amb Argentina. El tercer esglaó del podi l’ocupen de manera compartida Cristiano Ronaldo, Cavani i Lewandowski amb 53 gols.

La gran sorpresa del Boxing Day va produir-se a Old Trafford, on el Manchester United de José Mourinho no va passar de l’empat contra el Burnley. Els visitants van situar-se 0-2 al davant, però dues dianes de Jesse Lingard (l’última al temps afegit) van situar el 2-2 final al marcador, i els Red Devils van poder salvar un punt que els deixa a 12 punts del Manchester City de Guardiola, que juga avui a partir de les 20.45 hores contra el Newcastle.

La tercera plaça l’ocupa el Chelsea, que ahir va desfer-se del Brighton per 2-0 gràcies als gols de Marcos Alonso i Álvaro Morata. De la seva banda, el Liverpool va golejar a casa el Swansea per 5 a 0 amb dianes de Coutinho, Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlain i Firmino en dues ocasions. Els de Jurgen Klopp ocupen a hores d’ara la quarta posició, amb 38 punts.