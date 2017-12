“M'agradaria no estar a les finals de la Copa d'Europa d'Andorra”

La corredora ha arribat a l’aturada de Nadal amb un podi al calaix per primera vegada, però vol millorar al circuit mundial, que és on espera estar competint amb les 25 millors a final de curs

Mireia Gutiérrez ha tancat el primer tram de la temporada 2017-2018 amb bons resultats en Copa d’Europa, especialment després del segon lloc als eslàloms paral·lels de Kronplatz (Itàlia) el passat dia 16, però no tant en Copa del Món, en què va quedar 37a a Levi (Finlàndia) i no va acabar a Killington (Estats Units). Tot i això, l’andorrana segueix marcant-se com a prioritat el circuit mundial de cara al que queda de curs, a més dels Jocs Olímpics de Corea del Sud.



Com s’està veient aquesta temporada fins al moment?

La veritat és que he fet una molt bona pretemporada a