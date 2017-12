El jugador del Tottenham pot superar avui els 54 gols de l’any 2017 de l’argentí

Kane amenaça el 'pichichi' de Messi

Harry Kane, en l'últim partit contra el Burnley, en què va marcar un hat-trick.

26/12/2017

Londres

El gol de penal de Leo Messi contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu va situar l’astre argentí com a màxim golejador de l’any 2017, amb 54 dianes, trencant l’empat amb Cristiano Ronaldo, que es va quedar sense marcar al clàssic. Aquell gol semblava que deixaria Messi com a pichichi de l’any, però el davanter del Tottenham Hotspur, Harry Kane, pot superar-lo avui si marca dos gols contra el Southampton a Wembley en el tradicional Boxing Day a Anglaterra. El hat-trick que va marcar dissabte el jugador anglès al Burnley el va deixar amb 53 gols marcats el 2017, els mateixos que l’actual Pilota d’Or, a només un de Messi i a dos de ser el màxim golejador.

De moment, l’estrella del Tottenham ja va igualar el rècord de 36 gols a la Premier en un any natural que va fixar el 1995 Alan Shearer quan jugava amb el Blackburn Rovers. A part de Kane i Ronaldo, Robert Lewandowski i Edinson Cavani han arribat als 53 gols durant el 2017, però cap d’ells disputarà cap partit més en el que resta d’any, excepte el jugador anglès.

El Boxing Day comptarà avui amb vuit enfrontaments, sis dels quals seran a la mateixa hora (16 h), entre els quals destaca el Chelsea-Brighton i el Manchester United-Burnley, a més del duel dels Spurs, que serà a les 13.30 h. El líder imbatut de la classificació, el Manchester City de Pep Guardiola, però, no jugarà avui el seu partit, sinó que ho farà demà (20.45 h), davant el Newcastle, i l’Arsenal visitarà el Crystal Palace el dijous.