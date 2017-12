Joan Verdú es veu al Top-30 en alguna Copa del Món d'aquest curs

L’esquiador, però, es marca aquest objectiu com a imperatiu per als Jocs

Joan Verdú va arribar a l’aturada de Nadal satisfet del seu primer tram de temporada. El 37è lloc al gegant de la Copa del Món de Val d’Isère, a només 37 centèsimes d’entrar a la segona mànega, li va donar forces per creure que és possible arribar a assolir aquesta gran fita per a un corredor andor­rà en el seu primer any al circuit mundial. “Estic content de com he començat. M’he quedat molt a prop dels 30 millors, això m’anima molt a seguir treballant perquè veig que estic millorant i vaig fent passos endavant”, exposava Verdú en la trobada