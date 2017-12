El CE Sant Julià tanca l'any amb una victòria important a la pista del cuer

La temporada no va arrencar massa bé per al CE Sant Julià, que només va sumar un punt en les vuit primeres jornades, però des de finals de desembre l’equip ha recuperat alguns efectius i ha revertit la dinàmica. Porta tres victòries en els quatre darrers enfrontaments. El dissabte va sumar la tercera a la pista del cuer, el Flowers Agramunt, que li servia per tancar l’any amb un triomf important amb el qual s’apropava als equips que té per davant. Actualment el conjunt lauredià és 13è a la classificació, amb 10 punts, 3 per sota el 12è i a