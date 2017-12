Càlculs d'un somni difícil

El MoraBanc Andorra està ficat de ple en la lluita per ser a la Copa del Rei, però el bitllet aquest any es presenta car i el calendari és complicat

El MoraBanc Andorra està per tercer any consecutiu ficat de ple en la lluita per classificar-se per a la Copa del Rei. Queden quatre jornades per al tall, i com diu sempre Joan Peñarroya, fins que no en quedin dues no es veurà si hi ha opcions o no, però la victòria del dissabte contra el RETAbet Bilbao Basket va permetre seguir somiant en repetir la fita de la temporada passada, que aquest any es presenta més complicada que mai. Fins a 10 equips tenen possibilitats reals d’obtenir el bitllet per a la cita del febrer, a més dels ja