L'Obradoiro cau contra l'Estudiantes

El proper rival del MoraBanc Andorra a la Lliga Endesa, el Monbús Obradoiro, va sortir ahir escaldat de la pista del Movistar Estudiantes, on va caure per un contundent 95-67. Fins a cinc jugadors col·legials van estar per sobre dels deu punts, amb Darío Brizuela i Alex Brown com a més destacats, amb 14 cadascú. Els gallecs arribaran així al duel contra el conjunt tricolor després de sumar quatre desfetes seguides.

La gran sorpresa de la nit va produir-se al Gran Canaria Arena, on el cuer, el Betis, va superar l’Herbalife Gran Canària per 83-90 gràcies a un parcial de 16-25