El MoraBanc Andorra obsequia l’afició amb una nova victòria al Poliesportiu en un matx tens i vibrant fins al final

El MoraBanc Andorra segueix enganxat de viu a la lluita per les places que donen accés a la Copa del Rei després d’un duel dels que fa afició al Poliesportiu. Punts, defensa –tot i que no ho sembli pel marcador final–, tensió, i la descompressió final per celebrar la victòria en un partit que els tricolors van saber jugar tot i els factors externs que van aparèixer a la segona meitat.

Ho demanaven divendres Joan Peñarroya i el capità, Oliver Stevic, i l’equip ho va complir els primers minuts. Com es diu en l’argot, cul avall, i l’equip va mostrar una