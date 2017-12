El Barça guanya mitja lliga al Bernabéu

El triomf amb gols de Luis Suárez, Messi i Aleix Vidal deixa el Madrid a 14 punts dels blaugrana

Un clàssic. L’FC Barcelona va vèncer ahir al Santiago Bernabéu per tercer cop consecutiu en lliga, i per setena vegada els últims deu anys. Les dianes de Luis Suárez, Leo Messi (de penal) i Aleix Vidal van atorgar el triomf al conjunt blaugrana, que surt del feu del Reial Madrid amb 14 punts d’avantatge sobre el conjunt blanc, tot i que aquests tenen encara un partit pendent.

Al primer acte els locals van ser superiors, en uns minuts marcats per les actuacions dels porters. A un costat Ter Stegen va evitar un gol de Cristiano Ronaldo i Benzema va enviar una

