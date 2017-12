La irregularitat en els resultats ha marcat el primer tram de la temporada

Com acostuma a fer la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) per aquestes dates, ahir es va fer la reunió anual de Nadal amb tots els entrenadors i corredors de totes les disciplines. Va ser al Parador Canaro, on es va aprofitar per presentar els primers pals oficials de la FAE que es posaran a la venda al públic i a més, com també és habitual, es va fer un petit balanç del primer tram de la temporada. De moment, els resultats han estat un pèl irregulars i no s’han acabat de complir els objectius marcats a principi de curs, però encara

