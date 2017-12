El Reial Madrid s’allunyarà molt a la taula si no venç un Barça que va llançat

Un clàssic d'urgències i oportunitats Messi és defensat per Kovacic, en el clàssic de la Supercopa al Santiago Bernabéu.

Actualitzada 23/12/2017 a les 07:07

Redacció Madrid

El clàssic del futbol espanyol entre el Reial Madrid i l’FC Barcelona centrarà avui (13 h) una vegada més l’atenció de tots els amants de l’esport. El guió del duel, però, és ben diferent al que acostuma a ser a aquestes altures de temporada. I és que una victòria visitant al Santiago Bernabéu deixaria el títol de lliga pràcticament fora de l’abast dels blancs i molt a favor dels blaugrana, que haurien d’estar més pendents de l’Atlètic de Madrid o del València en la seva lluita, ja que els de Zinedine Zidane quedarien a 14 punts del lideratge, amb un partit disputat menys.

És per aquest motiu que el Reial Madrid afronta el duel amb més necessitats que un Barça que no vol desaprofitar l’oportunitat d’estabornir l’etern rival a falta de tantes jornades per al final. Amb tot, tant Zidane com Ernesto Valverde van puntualitzar ahir que res no estaria decidit en cas de derrota blanca. “Passi el que passi, seguirem treballant pensant que això és molt llarg. Sabem de la importància de fer un bon partit però no canviarà res”, comentava l’entrenador blanc, que podrà comptar amb un Cristiano Ronaldo que va entrenar per separat durant la setmana però que ahir ja treballava amb la resta del grup. El Barça, per la seva part, està imbatut des de la Supercopa contra el Reial Madrid, i està llançat cap al títol, però no se’n refia. “Hem de tenir present que si no guanyem l’Atlètic se’ns pot acostar molt a la classificació”, valorava Valverde.