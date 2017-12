L'FC Andorra vol deixar enrere l'era Castellsagué guanyant al camp del cuer

L’FC Andorra vol deixar enrere una setmana atípica (i un any encara més atípic) assolint una victòria i avui (16.30 h) té una bona oportunitat de fer-ho al camp del cuer, el Valls, que encara no ha guanyat. La rescissió de contracte del tècnic, Marc Castellsagué, però, segueix molt present, i ahir a la roda de premsa prèvia al duel es va notar. “Sí que ens podia sorprendre perquè esportivament les coses no estaven en una situació límit, però aquestes coses de vegades passen”, valorava el migcampista, Marc Ferré, que es desmarcava dels rumors de desavinences entre jugadors i cos