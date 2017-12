El MoraBanc Andorra vol refer-se de la decepció de l’Eurocup en un nou duel clau per seguir amb les opcions de classificar-se per a la Copa del Rei

La competició no s’atura, i després de l’eliminació de l’Eurocup a París, el MoraBanc Andor­ra disputa aquest vespre al Poliesportiu (19.00 hores) un nou duel clau contra el RETAbet Bilbao Basket per seguir amb les aspiracions de classificació per a la Copa del Rei de Gran Canària del proper mes de febrer. El capità Oliver Stevic va admetre que “no estem en un moment perfecte després de l’eliminació”, però va afegir que “avui és un duel perfecte per tornar al camí on estàvem abans dels partits contra Baskonia i Levallois, quan jugàvem dur i millor en defensa”.

