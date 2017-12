Nàtalia Gallego reemplaça Josep Puntí a la federació

Actualitzada 21/12/2017 a les 07:18

La Federació Motociclista d’Andorra va celebrar dimarts a la nit l’assemblea general a Sant Julià de Lòria amb la presència de 71 persones. El punt més destacat de l’ordre del dia va ser el de les eleccions a la presidència de l’entitat, en què la candidatura de Natàlia Gallego va ser aprovada per unanimitat per substituir Josep Puntí. L’anterior president tanca així 14 anys al capdavant de l’FMA, tot i que seguirà lligat a la institució en la funció de director tècnic.

La resta de punts de l’ordre del dia de l’assemblea també van ser aprovats per unanimitat de tots els presents.